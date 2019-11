Ministero della Salute richiama seppie e cozze surgelate

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di due prodotti ittici: si tratta delle cozze cilene surgelate a marchio Selex e delle seppie surgelate “Delizie di pescato sottozero”.

Le cozze cilene sgusciate, precotte e surgelate, vendute in confezioni da 250 grammi da Selex S.p.A sono state richiamate poiché dai controlli alcuni campioni analizzati sono risultati positivi alla salmonella.

Il lotto interessato è il numero RD17 con scadenza 03/2021. Chi avesse acquistato il prodotto è invitato a non consumarlo e a riconsegnarlo al punto vendita.

Le seppie indopacifiche pulite e congelate e a marchio Delizie di pescato sottozero qualità Extra, provenienti dall’India, sono state invece richiamate poiché presentano limiti di cadmio superiori a quelli consentiti.

Il lotto richiamato è il numero 9D23 (Lotto interno 1902738) con scadenza 30/04/2021, prodotto da JJ Sea Foods e commercializzato da Urbis Food S.r.l..

Il richiamo ha interessato i sacchetti di seppie da un chilo (800 grammi di peso netto) e le seppie vendute sfuse.

Come per le cozze, i consumatori sono invitati a non consumare il prodotto e a riconsegnarlo presso il punto vendita.