Cous cous biologico richiamato per allergene non dichiarato: marca e lotto

La Coop segnala il richiamo di un lotto di cous cous biologico del marchio Nuova Terra a causa di un allergene non dichiarato in etichetta. Si tratta della senape, pericolosa per le persone allergiche.

Il cous cous biologico ai 4 cereali di Nuova Terra è stato richiamato dal mercato per la “presenza di allergene senape non dichiarato in etichetta”.

Il lotto interessato dal ritiro è il seguente:

L1021821 – termine minimo di conservazione 28/02/2023

Si tratta di un prodotto venduto solo in alcuni punti vendita Coop ma se lo avete acquistato e siete allergici alla senape controllate immediatamente il lotto e se corrisponde di non consumatelo a scopo precauzionale.

Ovviamente non ci sono rischi per tutti gli altri consumatori.

Fonte: Coop

