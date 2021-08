Contaminazione da solfiti, scatta il richiamo per questo lotto di cannella in polvere venduto anche in Italia

Si allunga ancora la lista degli alimenti richiamati dal mercato quest’anno. Questa volta il ritiro riguarda un lotto di cannella in polvere per presenza di solfiti (sostanze potenzialmente allergizzanti ) oltre i limiti consentiti dalla legge e non dichiarati sull’etichetta. A lanciare l’allarme è il Ministero della Salute, che ha pubblicato l’avviso di richiamo del prodotto a marchio TRS, confezionato in Inghilterra, ma venduto anche nel nostro Paese. “Solfiti rilevati e non dichiarati 13,5mg/kg” si legge nella nota diffusa dal Ministero.

Ecco la scheda con tutti i dettagli della cannella in polvere richiamata, venduta in buste trasparenti da 100 grammi (prive di data di scadenza):

Se per caso l’avete acquistata, non consumatela e riportatela nel punto vendita che ve l’ha venduta.