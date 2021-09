Contaminazione da ossido di etilene: scatta il richiamo per questo integratore alimentare

Si allunga la lista dei prodotti richiamati dall’ossido di etilene, il pericoloso pesticida classificato come agente cancerogeno e mutageno per l’uomo. Questa volta il richiamo riguarda l’integratore Lenicol (36 capsule), indicati in caso di flatulenza e meteorismo. L’avviso relativo al ritiro del prodotto è stato pubblicato sul Ministero della Salute, in cui viene chiarito che è stata rilevata la presenza di ossido di etilene nell’estratto di bambù.

L’integratore in questione è prodotto dalla Comple.med srl e riporta la data di scadenza o1/2023. Di seguito riportiamo la scheda del lotto e gli altri dettagli:

Se lo avete acquistato, non utilizzatelo e riportatelo alla farmacia o al negozio che ve l’ha venduto!

Fonte: Ministero della Salute

