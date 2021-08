“Mozzarella” vegan venduta da Lidl contaminata da cloridrina etilenica, scatta il ritiro precauzionale

Se avete recentemente acquistato la mozzarella vegana venduta nei supermercati Lidl, fate attenzione. La nota catena tedesca ha appena disposto il richiamo di un prodotto per potenziale contaminazione da 2-cloroetanolo in uno degli ingredienti utilizzati, nel caso specifico nella farina di semi di carrube. Il 2-cloroetanolo (o cloridrina etilenica) è un composto chimico altamente tossico, la cui esposizione prolungata può provocare danni al sistema nervoso centrale, cardiovascolare, al fegato e ai reni.

Il ritiro riguarda la “mozzarella” vegetale a base di olio di colza e farina di mandorle a marchio “Vemondo”, prodotta da Vefo GmbH, Ecopark-Allee 7, Emstek (Germania).

Di seguito riportiamo la scheda con i dati completi:

Fortunatamente, almeno in questo caso, si tratta di un richiamo a scopo precauzionale in quanto – come comunicato da Lidl – “sulla base della valutazione del rischio effettuata considerando i valori di 2-cloroetanolo rilevati, il prodotto non è pericoloso per la salute, neanche in caso di consumo continuativo.”

In ogni caso, i consumatori che hanno acquistato il prodotto in questione sono invitati a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita per il rimborso, anche senza presentazione dello scontrino.

