Coca Cola, attenzione pericolo frammenti di vetro. Maxi richiamo, ecco i lotti

Maxi richiamo per la Coca Cola. C’è il rischio che in alcune bottiglie siano presenti dei frammenti di vetro che, se ingeriti, potrebbero risultare pericolosi. A lanciare l’allarme è il Ministero della salute che tra i suoi avvisi ha segnalato anche decine di lotti della nota bevanda.

Nuova allerta alimentare da parte delle autorità ministeriali che hannoi segnalato il richiamo di vari lotti di Coca Cola per rischio fisico. Il richiamo riguarda in particolare la Coca Cola venduta in bottigliette in vetro da 33 cl, prodotta presso lo stabilimento di Nogara (VR).

Qui tutti i lotti ritirati:

Bottigliette in vetro da 33 cl, in confezioni da 24. Lotto n: L201202. Data di scadenza: 2/12/2021. QUI l’avviso di sicurezza

Bottigliette in vetro da 33 cl, in confezioni da 24. Lotto n: L201201. Data di scadenza: 1/12/2021 .QUI l’avviso di sicurezza

Bottigliette in vetro da 33 cl, in confezioni da 24. Lotto n: L201103 . Data di scadenza: 3/11/2021 QUI l’avviso di sicurezza

Bottigliette in vetro da 33 cl, in confezioni da 24. Lotto n: L201030. Data di scadenza: 30/10/2021. QUI l’avviso di sicurezza

Bottigliette in vetro da 33 cl, in confezioni da 24. Lotto n: L201031 . Data di scadenza: 31/10/2021. QUI l’avviso di sicurezza

Bottigliette in vetro da 33 cl, in confezioni da 24. Lotto n: L201029. Data di scadenza: 29/10/2021. QUI l’avviso di sicurezza

Bottigliette in vetro da 33 cl, in confezioni da 24. Lotto n: L201026. Data di scadenza: 26/10/2021. QUI l’avviso di sicurezza

Bottigliette in vetro da 33 cl, in confezioni da 24. Lotto n: L201028. Data di scadenza: 28/10/2021. QUI l’avviso di sicurezza

Bottigliette in vetro da 33 cl, in confezioni da 24. Lotto n: L201024. Data di scadenza: 24/10/2021. QUI l’avviso di sicurezza

Bottigliette in vetro da 33 cl, in confezioni da 24. Lotto n: L201027. Data di scadenza: 27/10/2021. QUI l’avviso di sicurezza

“Vi invitiamo a verificare il numero di lotto riportato sul collo o etichetta della bottiglia; qualora corrispondesse a quelli coinvolti , vi invitiamo a non consumare la bevanda e a contattare il nostro Numero Verde per provvedere alla sostituzione” è l’invito di Coca Cola, riportato negli avvisi di sicurezza.

Il numero verde è: 800-534934.

Per leggere gli avvisi di sicurezza clicca qui

Fonti di riferimento: Ministero della salute

