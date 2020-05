Cereali da colazione ritirati dal mercato per allergeni non dichiarati

Richiamo per rischio presenza di allergeni, Il ministero della Salute ha ritirato un lotto di cereali da colazione multigrain di riso e frumento integrale classico, marca Despar Vital.

Il probelma riguarda un errato confezionamento: la scatola dei cereali multigrain, infatti, non contiene la versione classica del prodotto, ma quella con cioccolato fondente, tra i cui ingredienti c’è anche lecitina di soia, un allergene non dichiarato in etichetta.

Il richiamo si riferisce solo al lotto di produzione P 16/04/2020 e termine minimo di conservazione 16/10/2021.

I cereali da colazione sono prodotti per Despar Italia C.a.r.l. da Molino Nicoli Spa nello stabilimento di via Antonio Locatelli 6, a Costa di Mezzate, in provincia di Bergamo.

I consumatori possono riportare i cereali al punto vendita per un rimborso.

Si raccomanda alle persone allergiche alla soia di non consumare il prodotto.

Qui l’allerta del ministero della Salute