Calamari con metalli pesanti oltre i limiti ritirati dai supermercati

Se avete acquistato questi calamari fate attenzione. Potrebbero contenere quantità di cadmio superiori rispetto ai limiti consentiti. A farlo sapere è stata la catena di supermercati Coop che ha ritirato il prodotto.

In particolare, il richiamo riguarda i calamari già puliti del marchio Albatros, prodotti da MARR S.p.A. con sede in via Spagna, 20 a Rimini. I calamari contaminati sono venduti in vaschette da 400 gr.

Secondo quanto si legge nella sezione dedicata ai richiami di Coop, essi hanno una

concentrazione di cadmio superiore ai limiti consentiti.

Per questo, se avete acquistato questo prodotto dovete riportarlo al punto vendita per ottenere un cambio o un rimborso.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:

Fonte di riferimento: COOP

