Biscotti al cacao Coop ritirati: allergeni non dichiarati in etichetta

Biscotti Coop con tracce di latte non dichiarate in etichetta. Coop ha appena disposto il richiamo delle frolle ripiene con crema al cacao per informare chi è intollerante o chi per scelta evita di consumare alimenti contenenti latte.

Nello specifico, i prodotti ritirato dalle vendite sono le frolle con crema al cacao del marchio Coop nella confezione da 200 grammi e con EAN 8001120891235.

Inoltre, le confezioni ritirate sono caratterizzate dalle seguenti date di scadenza:

09/09/2020,

17/09/2020,

30/09/2020,

16/10/2020,

29/11/2020,

17/12/2020.

“Coop precauzionalmente ha già ritirato il prodotto dalla vendita. Invitiamo i Consumatori intolleranti che l’avessero acquistato a non utilizzare il prodotto e restituirlo al punto vendita per il rimborso” si legge nel comunicato ufficiale.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Numero Verde 800-805580

