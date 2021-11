Attenzione, bomboletta neve finta altamente infiammabile ritirata dal ministero della Salute

Quanto si risparmia con le lampade a LED?

Sta per arrivare Natale e molti sono già alle prese con le decorazioni. Ma sappiamo davvero quanto sono sicuri i prodotti che usiamo?

Nella sezione “Avvisi di sicurezza” del sito del ministero della Salute in data odierna, 26 novembre 2021, è stato pubblicato un comunicato che riguarda una bomboletta di neve finta, della marca Star, ritirata dal mercato perchè altamente infiammabile.

È un prodotto che arriva dalla Cina e che viene venduto in spray in areosol da 250 ml. Il comunicato si riferisce al lotto n 2021520, art CS35190. Questi il nome, indirizzo e dati dell’importatore: Ditta C.Star via delle Calandre 65 Calenzano (Firenze) e commercializzato al dettaglio da H&Y Srl via Eridano 21/F Cremona.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi tutti i nostri articoli su prodotti ritirati e allerte alimentari