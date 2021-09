Attenzione a queste cozze! Sono appena state ritirate dai supermercati per presenza di biotossine pericolose

Se recentemente avete acquistato cozze già cotte e confezionate al supermercato, fate attenzione. È di queste ore il nuovo richiamo disposto dal Ministero della Salute di alcune confezioni di cozze alla marinara e alla tarantina, vendute in Italia. E il motivo del ritiro è molto serio e riguarda un eccesso di biotossine ad alta pericolosità per la salute. Nell’avviso pubblicato dal ministero si parla di un “rischio grave per la salute dei consumatori per pericolo di tossicità acuta da biotossine algali DSP (acido okadaico) – superamento della dose acuta di riferimento di 160 microgrammi/kg)”.

I quattro lotti oggetto del richiamo sono a marchio Marinsieme Idea e a marchio Aquolina e vengono prodotti dalla Mancin Nadia Srl, nello stabilimento di via Romena Nuova 53, nella frazione Rivà di Ariano nel Polesine (Rovigo).

Le schede dei prodotti richiamati

Cozze alla Marinara e alla Tarantina a marchio Aquolina

Cozze alla Marinara e alla Tarantina Marinsieme Idea

Se vi è capitato di acquistare una di queste confezioni, non consumatele e riportatele al punto vendita che ve le ha fornite!

Fonte: Ministero della Salute

