Preparati per brodo vegetale: richiamati diversi lotti per presenza di allergeni non dichiarati

Il Ministero della Salute ha richiamato dai supermercato alcuni lotti di preparati per brodo vegetale a causa dell’elevata presenza di allergeni non dichiarati sull’etichetta. Nel caso specifico, sono state rilevate tracce di arachidi, frutta secca estremamente pericolosa per chi è allergico. Il ritiro in questione riguarda i prodotti a marchio Dialbrodo, Mon Bouillon e Mister Mix.

Le marche e i lotti richiamati

Ecco i lotti richiamati dagli scaffali dei supermercati con i relativi lotti

Granulare per brodo e condimento a base di glutammato Dialbrodo Gusto Ricco (confezione da 3 kg); lotti: 020136, 020169, 020191, 020268, 020318, 020114, 021078 e 021168, con i Tmc 3/2023, 4/2023, 5/2023, 6/2023, 08/2023, 10/2023, 02/2024, e 05/2024

(confezione da 3 kg); lotti: 020136, 020169, 020191, 020268, 020318, 020114, 021078 e 021168, con i Tmc 3/2023, 4/2023, 5/2023, 6/2023, 08/2023, 10/2023, 02/2024, e 05/2024 Granulare per brodo e condimento a base di glutammato Dialbrodo Delicato (confezione da 250 gr); lotti: 020087, 020129, 020199 e 020255 con i Tmc 02/2023, 04/2023, 06/2023 e 08/23

(confezione da 250 gr); lotti: 020087, 020129, 020199 e 020255 con i Tmc 02/2023, 04/2023, 06/2023 e 08/23 Granulare per brodo e condimento a base di glutammato Dialbrodo Gusto Ricco (confezione da 1 kg); lotti: 020094, 020191, 020248, 020268, 020318, 021119, 020114, 021168 e 021246 con i Tmc 03/2023, 06/2023, 08/2023, 10/2023, 03/2024, 05/2024, e 08/2024

(confezione da 1 kg); lotti: 020094, 020191, 020248, 020268, 020318, 021119, 020114, 021168 e 021246 con i Tmc 03/2023, 06/2023, 08/2023, 10/2023, 03/2024, 05/2024, e 08/2024 Insaporitore vegetale Mister Mix (confezione da 200 gr), lotti numero 020069, 020090, 020097, 020111, 020132, 020146, 020160, 020182, 020202, 020244, 020258, 020272, 020314, 020328, 020344, 020349, 021011, 021018, 021046, 021053, 021067, 021081, 021088, 021123, 021109, 021144, 021179 e 021200, con i Tmc 09/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 01/2022, 03/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022, e 09/2022.

(confezione da 200 gr), lotti numero 020069, 020090, 020097, 020111, 020132, 020146, 020160, 020182, 020202, 020244, 020258, 020272, 020314, 020328, 020344, 020349, 021011, 021018, 021046, 021053, 021067, 021081, 021088, 021123, 021109, 021144, 021179 e 021200, con i Tmc 09/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 01/2022, 03/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022, e 09/2022. Preparato per brodo e condimento Mon Bouillon, (confezione da 200 gr); lotti: 020069, 020090, 020097, 020111, 020132, 020160, 021053, 021081, 021109, 021123, 021179, 021200, 020202, 020258, 020314, 020328, 020344, 021011 e 021018, con i Tmc 09/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 01/2022, 03/2022, 05/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, e 01/2023

Nel caso in cui avesse acquistato uno di questi prodotti, non consumateli se soffrite di allergie e riportateli presso il punto vendita.

Fonte: Ministero della Salute

