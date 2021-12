Allarme listeria: richiamata polpa di granseola dai supermercati

Nuova allerta alimentare diramata dal Ministero della Salute: questa volta il richiamo un lotto di polpa di granseola (crostaceo molto simile al granchio, che vive nei mari dell’Oceano Atlantico) a marchio marchio Fish & Friends. L’allarme è scattato a causa delle contaminazione da Listeria Monocytogenes, batterio che provoca la listeriosi.

Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 150 grammi ed è confezionato da Cam Evolution srl nello stabilimento di Chioggia (VE).

Ecco la scheda con tutti i dettagli dell’alimento appena ritirato dai supermercati:

Nel caso in cui abbiate acquistato la polpa di granseola in questione, non consumatela e riportatela al più presto al punto vendita per ottenere il rimborso.

