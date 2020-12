Ancora alimenti contaminati da ossido di etilene. Richiamati grissini e decine di prodotti da forno

Continuano giorno dopo giorno ad aumentare i richiami di prodotti alimentari contaminati da un pericoloso pesticida, l’ossido di etilene. Il Ministero della salute ha ritirato altri alimenti, dall’olio di sesamo tostato ai grissini.

Da oltre un mese si accumulano i prodotti che contengono ossido di etilene oltre i limiti consentiti dalla legge. Tale sostanza è stata rilevata nei semi di sesamo importati dall’India ma alla luce di quello che sta accadendo, si trova ovunque. Molti prodotti da forno ma anche grissini, sale, olio contengono semi di sesamo contaminati e pericolosi per la nostra salute.

Come abbiamo più volte evidenziato, l’ossido di etilene è classificato come cancerogeno ed è

“in grado di provocare mutazioni nelle cellule del tessuto umano esposto al prodotto. La tossicità cronica da inalazione è stata valutata in studi a lungo termine sui ratti da cui è emerso che l’ossido di etilene è associato a un incremento di tumori con cause naturali. Questi risultati indicano una chiara associazione tra l’esposizione all’ossido di etilene e l’incidenza di cancro. L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) e la UE hanno classificato l’ossido di etilene come cancerogeno per l’uomo (categoria 1)”.