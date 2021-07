Bottiglie di acqua minerale naturale ritirate: il Ministero ferma questi lotti di Plose

Nuova allerta diramata dal Ministero della Salute che riguarda alcune bottiglie di acqua minerale naturale Plose. Si segnala la non conformità del prodotto, ma non viene meglio specificato il motivo del ritiro.

Alcune bottiglie di acqua minerale Plose sono stati segnalate e richiamate dal mercato, si tratta di bottiglie in vetro nei formati da 50 cl, 75 cl e 100 cl, imbottigliate da Fonte Plose Spa, nello stabilimento di via J. Durst 12, a Bressanone, in provincia di Bolzano.

Nello specifico attenzione ai seguenti prodotti:

Acqua Plose – Acqua minerale naturale 100 cl – TMC 21.07.2023

Acqua Plose – Acqua minerale naturale 50 cl – TMC 21.07.2023

Acqua Plose – Acqua minerale naturale 75cl – TMC 20.07.2023

Acqua Plose – Acqua minerale naturale 100 cl – TMC 14.07.2023

Acqua Plose – Acqua minerale naturale 100 cl – TMC 13.07.2023

Chiunque avesse acquistato l’acqua Plose è invitato a controllare le specifiche e, se i prodotti coincidono con quelli sopraindicati, è importante restituirli immediatamente al punto vendita per un rimborso.

Le bottiglie interessate sono state richiamate, come si legge sul sito del Ministero, per una non conformità non meglio specificata.

Fonte: Ministero della Salute