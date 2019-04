Ritirato salame Golfetta Conad per rischio salmonella

E’ di oggi una nuova allerta alimentare che riguarda il salame Golfetta commercializzato da Conad. E’ stata la stessa azienda a diffondere il richiamo in quanto vi è il rischio che un lotto risulti contaminato da salmonella.

Un lotto di salame Golfetta prodotto per Conad può essere rischioso per i consumatori e per questo l’azienda ne ha disposto il richiamo a scopo cautelativo. Il batterio che potrebbe essere presente nel lotto incriminato è la Salmonella responsabile della salmonellosi, un’infezione pericolosa soprattutto per alcune categorie di persone a rischio: donne incinte, bambini, anziani e per tutti coloro che hanno il sistema immunitario debole.

In caso di infezione possono comparire non solo sintomi gastrointestinali come nausea, vomito e diarrea ma anche febbre.

Sul sito della Conad scopriamo che il numero di lotto ritirato del salame Golfetta da 100 grammi è il 26910002 con data di scadenza 08/05/2019. L’affettato è stato prodotto da Golfera in Lavezzola Spa e confezionato da Grandi Salumi Italiani Spa, in provincia di Parma, nello stabilimento di via Gandiolo 2/A, a Noceto.

Se avete acquistato questo prodotto non consumatelo ma riportatelo immediatamente al punto vendita per avere un rimborso o un cambio.

Francesca Biagioli