Ritirata coppa di testa per contaminazione da listeria. Lotto e marca

Un nuovo richiamo alimentare vede questa volta protagonista la coppa di testa prodotta da Bartoloni Carni. L’allerta è stata diramata per rischio microbiologico, in particolare per la presenza di listeria.

Secondo il richiamo disposto dal ministero della Salute a seguito di analisi di controllo, la coppa di testa di Bartoloni Carni è risultata contaminata da Listeria monocytogenes, il noto batterio che causa la listeriosi.

Si tratta in particolare del seguente lotto:

27/03/2019 con marchio di identificazione IT 9-3190/L CE, che riguarda tranci di salume sottovuoto dal peso compreso tra i 3 e i 6 kg realizzati nello stabilimento della frazione Fogliano di Spoleto, in provincia di Perugia. La data di scadenza è il 26/7/2019.

Ricordiamo che il batterio listeria è particolarmente pericoloso per chi ha un sistema immunitario debole oltre che per bambini, anziani, persone con patologie e donne incinte.

Se avete acquistato questo prodotto, non consumatelo ma riportatelo immediatamente nel punto vendita dove lo avete acquistato per ottenere un cambio o un rimborso.

