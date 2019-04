L'allarmismo delle tavolette Lindt con la plastica: non sono vendute in Italia

Plastica nel cioccolato Lindt. In queste ore sta circolando la notizia del richiamo di un prodotto pericoloso per la salute da parte della società. Questo cioccolato però non è venduto nel nostro paese.

Era già scattata la corsa al richiamo, alla ricerca del cioccolato "contaminato". Il ritiro è stato confermato dalla stessa Lindt & Sprüngli che sul proprio sito ha fornito tutti i dettagli ma riguarda la Svizzera.

"Per la tutela dei consumatori, Lindt & Sprüngli Schweiz AG lancia quindi un richiamo del prodotto su un lotto di cioccolato "Pretzel al latte" nella tavoletta da 100 g" si legge nell'avviso.

Dopo la segnalazione di un consumatore sono stati effettuati alcuni controlli dai quali è emerso che

"non si può escludere che alcune unità (<10) del lotto di produzione L2979 cioccolato 'Pretzel al latte' in tavolette da 100 g contengano piccoli pezzi di plastica"

proveniente da un accessorio usato per il confezionamento. Per questo motivo, Lindt & Sprüngli Schweiz AG ha invitato chi avesse acquistato il prodotto a non consumarlo, precisando che il richiamo non riguarda altri lotti di Pretzel al latte.

Abbiamo contattato direttamente Lindt che ci ha confermato che questo tipo di cioccolato non viene venduto nel nostro paese e il ritiro non riguarda l'Italia:

"Il richiamo riguarda solo la Svizzera. Il prodotto Lindt Milch Bretzel non è disponibile sul mercato italiano".

Nessun allarmismo.

Francesca Mancuso