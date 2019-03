Un nuovo richiamo ad opera del ministero della Salute vede come protagonista questa volta lo zucchero bianco. L’allerta alimentare è stata diramata in quanto in un lotto della marca Sudzuccheri potrebbero essere presenti dei corpi estranei.

Relativamente alle confezioni di zucchero di Sudzuccheri e specificatamente riguardo al lotto 060319 (pacco da 1 kg) prodotto nello stabilimento di Gricignano Di Aversa (CE) ubicato alla via Z.I. Aversa Nord, è stata diramata un’allerta con relativa richiesta di ritiro prodotto. Nella motivazione si legge che vi è il:

“sospetto di presenza corpi estranei per la rottura del silo di stoccaggio zucchero”

In pratica è possibile che all’interno dello zucchero vi siano migrate altre sostanze, dunque il provvedimento è di tipo cautelativo per evitare possibili danni ai consumatori.

Si raccomanda a chi ha acquistato questo prodotto di non utilizzarlo ma di riportarlo immediatamente al punto vendita per un cambio o un rimborso.

Come sappiamo, tra l’altro, lo zucchero bianco raffinato non è un alimento sano. Oggi abbiamo un buon motivo in più per lasciarlo sugli scaffali!





