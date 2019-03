Ikea richiama questi pasticcini per latte non dichiarato in etichetta

Dolce di marshmallow ritirato da Ikea. Si tratta di una mousse dolce e cremosa, ricoperta di cioccolato, da servire con caffè, tè o con un'altra bevanda.ritira dal mercato. Ma il dolce di marshmallow SÖTSAK SKUMTOPP da 180g non è etichettato corretta,mente: non indica la presenza dell’allergene latte.

Il prodotto, invece, contiene siero di latte in polvere, un derivato del latte, che può rappresentare un rischio per le persone allergiche o intolleranti al latte o ai suoi componenti. Il siero di latte in polvere è indicato nell’elenco degli ingredienti; il latte invece non compare, spiega Ikea.

Il consumo del prodotto non presenta alcun rischio per le persone non allergiche o non intolleranti al latte o ai suoi componenti.

I clienti allergici o intolleranti al latte, o ipersensibili a questo alimento, sono invitati a riportare SÖTSAK SKUMTOPP al più vicino negozio IKEA, dove riceveranno il completo rimborso, anche senza scontrino.

Per ulteriori informazioni contatta il Servizio Clienti al numero verde 800 924646, dalle 9 alle 20, da lunedì a sabato.

