Ritiro salsa Tzatziki per allergeni non dichiarati: MARCA e LOTTO

Presenza latte, uova e frumento non dichiarati in etichetta. Esselunga ha richiamato un lotto della salsa Tzatziki a marchio “Zorbas”, la Salsa tradizionale greca a base di yougurt e cetriolo.

L'allerta riguarda le confezioni da 200 grammi, con il numero di lotto 180219 e scadenza del 04/05/2019.

E' stato prodotto dall’azienda 3P Kaliafas S-Pourdalas I.G.P nella sede dello stabilimento di Karditsa (Grecia) alla via 6 Th Klm Karditsa-Athens Road e commercializzata in Italia da Manuzzi Import Export srl.

Il prodotto è stato imballato in modo erroneo: non è indicata l'indicazione della presenza dell'allergene latte, uova e frumento e inoltre sull'etichetta appare l'indicazione "prodotto HUMMUS" (vedi foto).

Se siete allergici, non consumate il prodotto e di riportatelo in qualsiasi punto vendita per il rimborso.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio clienti Manuzzi al numero 0547-631444, oppure scrivendo all'indirizzo e mail [email protected]