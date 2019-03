Ritiro per il salame Citterio: rischio microbiologico. LOTTO

Richiamo per rischio microbiologico. Il Ministero della salute ha diffuso l'allerta su un lotto di salame Citterino a marchio CITTERIO.

Il prodotto oggetto del ricamo è venduto in pezzi sfusi di 200 gr, senza indicazione di scadenza, ed è prodotto dallo stabilimento dell’azienda Giuseppe Citterio Salumificio Spa, con sede dello stabilimento in via Ticino n 105, Santo Stefano -Ticino.

Motivo del richiamo: "Prodotto non conforme ai criteri di sicurezza alimentare di cui al Reg. 2073/05".

Il lotto richiamato è il numero 3523-51.

Se avete acquistato questo prodotto, controllate il lotto e non consumatelo.