Due lotti di due diverse marche di farine di grano 00, commercializzate da Todis e Selex, sono state ritirate a causa della presenza di soia non dichiarata in etichetta. Un rischio grave in particolare per le persone allergiche a questo ingrediente.

Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro immediato dal commercio di alcuni lotti di farine di grano 00 da 1 kg appartenenti ai marchi Cuore Mediterraneo e Selex. A rischio la salute dei consumatori in quanto all’interno dei lotti incriminati ci sarebbe della soia non segnalata in etichetta, un allergene che invece andrebbe sempre evidenziato con chiarezza.

Per quanto riguarda la farina Cuore Mediterraneo si tratta del lotto L 19 008, con codice ean 8025916107072 e data di scadenza 08/02/2020 prodotto da MOLINO ROSSETTO nello stabilimento Via San Fausto 98 Pontelongo PD e commercializzato da TODIS.

Il secondo richiamo, diramato con la stessa motivazione, riguarda il lotto di farina 00 a marchio SELEX L 19 009, cod. ean 8003100250018 e data di scadenza 09/02/2020. Anche in questo caso il prodotto proviene dallo stabilimento di MOLINO ROSSETTO di Via San Fausto 98 Pontelongo PD ma è commercializzato da SELEX.

Sulla confezione di entrambe le farine è riportata la dicitura: "prodotto in uno stabilimento in cui si utilizza soia" ma questo al Ministero non basta dato che è stata riscontrata effettivamente la presenza dell’allergene.

Si raccomanda dunque, in particolare ai consumatori allergici alla soia, di non consumare le farine e di riportare immediatamente al punto vendita le confezioni.

Leggi anche:

Francesca Biagioli