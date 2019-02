Nuovo richiamo da parte del Ministero della salute. Un lotto di salmone norvegese affumicato risulta contaminato dal batterio della Listeria. Per questo ne è stato disposto l'immediato ritiro.

Il salmone è quello confezionato e venduto dal marchio HoVa Fine Foods ApS. Secondo quanto riportato nell'avviso di sicurezza del Ministero, il prodotto potrebbe contenere il batterio della Listeria Monocytogenes.

Quest'ultimo è responsabile di una serie di disturbo gastrointestinali. Il consumo di un alimento contaminato potrebbe provocare nausea, vomito, forti dolori addominali e diarrea. Per questo è bene evitare di consumarlo.

Per fortuna si tratta di un unico lotto. L'allerta alimentare riguarda infatti il salmone norvegese affumicato contraddistinto da lotto numero 0777 – 022. Il salmone risulta prodotto e distribuito dalla società SIA KH SELECT in Lettonia.

Visti i rischi per la salute, il Ministero raccomanda di non mangiarlo e di riportarlo al punto vendita in cui è stato acquistato per ottenere un cambio o un rimborso.

Inoltre, è possibile contattare il produttore all'indirizzo e-mail [email protected] per avere ulteriori informazioni

