Nuove allerte alimentari che riguardano questa volta crostini e salsicce, vediamo nello specifico quali sono i lotti interessati e il motivo del ritiro da parte del Ministero della Salute.

Ritiro Crostini

Ad essere interessati al richiamo ministeriale sono i “Crostini alla Toscana” venduti dalla catena Conad prodotti da Gastronomia Toscana Spa nello stabilimento di Prato.

E’ la stessa azienda a invitare i propri clienti a non mangiare i crostini interessati dal ritiro e riportarli nel punto vendita dove sono stati acquistati per ottenere il rimborso.

Il ritiro riguarda solo ed esclusivamente:

LOTTO: 190123 Selezionato da Conad da 220 g data di scadenza 6/7/9-02-2019

LOTTO: 190123 Antipasti - logo PRODOTTO IN TOSCANA da 220 g data di scadenza 09/02/19

LOTTO: 190123 NESSUN LOGO - ETICHETTA BIANCA da 220 g data di scadenza 10/02/19

Ritiro salsicce

Il ministero della Salute richiama ben sei lotti di salsiccia luganega a marchio le Fattorie Novella Sentieri con sede dello stabilimento in provincia di Cremona per PRESENZA DI ADDITIVO NON CONSENTITO: COLORANTE E120.

I lotti interessati sono:

A9106FLAA con scadenza 14.02.2019 del peso di 55.930 kg,

A9106FLAS con scadenza 25.02.2019 del peso di 19.738 kg,

A9106FLAA con scadenza 25.02.2019 del peso di 10.32 kg,

9106FLA con scadenza 14.02.2019 del peso di 21.568 kg,

A9106FLAA con cadenza 14.02.2019 del peso di 43.31 kg

A9106FLAA con scadenza 14.02.2019 del peso di 348.852 kg

Il provvedimento, come dicevamo, si è reso necessario a causa di una concentrazione troppo elevata (più di 300 mg/kg) del colorante E120.

Dominella Trunfio