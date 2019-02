Frammenti di vetro nel succo di frutta ACE. Nuovo richiamo da parte del Ministero della salute che ha disposto il ritiro del prodotto dal mercato.

Il succo di frutta in questione infatti conteneva schegge di vetro. Da qui la necessità di ritirarlo dal mercato per evitare rischi per la salute.

La bevanda oggetto di richiamo è il succo Fruttissima ACE da 200 ml contenuto nelle bottiglie in vetro, prodotto da Conserve Italia soc. coop. AGRIC con sede in via P. Poggi 11 a San Lazzaro di Savena (BO) ma lo stabilimento si trova a Massa Lombarda (RA).

Per fortuna si tratta di un solo lotto, quello caratterizzato da codice LA194 e data di scadenza 10/2019.

Secondo quanto segnalato dall'avviso di sicurezza del Ministero della salute, un consumatore ha rilevato la presenza di corpi estranei, ossia schegge di vetro, all'interno del succo di frutta.

Se lo avete acquistato, controllate il lotto e se coincide con quello richiamato non consumatelo. Potete riportarlo presso il punto vendita per ottenere un cambio o un rimborso.

