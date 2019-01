Nuovo ritiro da parte del Ministero della salute, che ha disposto il richiamo di varie tipologie di prodotti del marchio Esselunga. Lasagne, cannelloni e ragù pronto potrebbero contenere tracce di plastica.

Triplice richiamo da parte della catena di supermercati. I prodotti sono stati ritirati dalle vendite per cui non dovrebbero più trovarsi sugli scaffali dei negozi ma chi li ha acquistati prima dell'avviso deve comunque verificare che il lotto non sia tra quelli a rischio.

Tutti e tre gli alimenti sono stati prodotti da Esselunga presso lo stabilimento di Via Giambologna 1, Limito di Pioltello, Milano.

Cannelloni di carne

I cannelloni del marchio Esselunga, richiamati per la possibile presenza di frammenti di plastica, sono caratterizzati da lotto coincidente con la data di scadenza: 29/01/2019. Il formato è quello da 330gr.

Lasagne al forno

Anche nel caso delle lasagne, il rischio è la presenza di plastica all'interno dell'alimento. Il lotto richiamato è quello da 600 gr, caratterizzato da data di scadenza 30/01/2019.

Ragù di carne

Il terzo prodotto ritirato è il ragù di vitello Esselunga nella confezione da 200 gr, con data di scadenza e lotto 07/02/2019.

Precisa Esselunga che il richiamo interessa esclusivamente l’articolo e la scadenza sopra riportati. Se avete acquistato uno di questi prodotti, evitate di consumarli e riportateli indietro per ottenere un cambio o un rimborso.

Francesca Mancuso