Richiamo per i miniburger agli spinaci Kioene per la possibile presenza di corpi estranei nel prodotto e in particolare di biglie di vetro.

Esselunga e Gros Cidac hanno diffuso il richiamo di un lotto di miniburger agli spinaci Kioene, venduti in confezioni da 200 grammi.

Il numero di lotto incriminato è il DP00139K e la data di scadenza 07/02/2019, prodotto da Kioene Spa, nello stabilimento di via Caltana 55, a Villanova di Camposampiero, in provincia di Padova.

ASe avete acquistato questo prodotto, controllate il lotto: non consumate e riportate al punto vendita!