Siamo davvero sicuri della carne che consumiamo? A leggere quello che hanno scoperto gli agenti del NAS di Palermo dovrebbe davvero venire voglia di smettere di mangiarla.

Insieme ai militari del locale Nucleo Ispettorato del Lavoro, ai colleghi dell’Arma territoriale, e ai veterinari dell’ASP di Palermo, sono stati effettuati dei controlli nel settore delle carni che hanno portato alla luce una veirtà raccapricciante.

Durante una delle ispezioni, gli operatori hanno sequestrato oltre 3 tonnellate di prodotti carnei e frattaglie di bovino in quanto detenuti in cattivo stato di conservazione ed insudiciati.

Il titolare della ditta, oltre ad essere segnalato all’Autorità Giudiziaria per questa specifica violazione, è stato denunciato per inosservanza dei provvedimenti di un’autorità, in quanto il suo stabilimento era già stato sospeso dall’assessorato regionale alla salute.

Nel corso di un altro controllo, invece, gli operatori hanno sequestrato ben 54 teste di bovino intere, del peso complessivo di circa 300 kg., in quanto provenienti da macellazione clandestina.

Tutti gli alimenti sequestrati saranno oggetto di distruzione mediante conferimento a una ditta autorizzata.

