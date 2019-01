Allarme salmonella nel latte artificiale per neonati. Ne avevamo parlato ieri . La grave allerta veniva dalla Francia. E ora anche il ministero della salute italiano lancia l'allarme.

Si tratta degli alimenti per l’infanzia Modilac, prodotti dalla società Sodilac in Spagna.

"Sebbene non risulta allo stato attuale l'esistenza di lotti spediti verso il nostro Paese, il Ministero della Salute, a titolo precauzionale, ha comunque già avviato interlocuzioni con la Commissione europea e con le Autorità francesi, per sollecitare ulteriori informazioni su Paesi e lotti interessati", si legge sul sio del ministero.

Benché, allo stato attuale le Autorità francesi non abbiano indicato nelle note RASFF l'Italia tra i Paesi destinatari dei lotti contaminati, si comunicano di seguito, per eventuali verifiche da parte delle autorità territoriali e per una completa informazione ai consumatori, gli elenchi di tutti i prodotti e i lotti ritirati dal mercato dall’azienda Modilac.

Anche perché, come avevamo già segnalato ai nostri lettori, i prodotti sono acquistabili online anche in Italia.

Gli elenchi dei prodotti richiamati in via precauzionale sono riportati anche nel sito del Ministero della Salute francese.