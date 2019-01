Di nuovo allarme salmonella nel latte artificiale per neonati. Questa volta l'allarme viene dalla Francia, dove è stato diramato un richiamo di massa per i prodotti della società Sodilac, che commercializza prodotti per neonati con riso a marchio Modilac.

Oggetto del ritiro è l'intera gamma di prodotti, tutti fabbricati in uno stabilimento situato in Spagna.

Questo richiamo segue l'osservazione di un eccesso di casi di salmonellosi da Salmonella Poona nei bambini sotto i 2 anni che consumavano questi latti.

Le autorità francesi hanno rivelato che almeno quattro bambini si sono ammalati per Salmonella legata al latte in polvere prodotto in Spagna.

Modilac, i lotti richiamati per salmonella:

MODILAC EXPERT RIZ 1er âge

MODILAC EXPERT RIZ AR 1er âge

MODILAC EXPERT RIZ AR 2eâge

MODILAC EXPERT RIZ 2e âge

MODILAC EXPERT RIZ CROISSANCE

MODILAC EXPERT PREMA

PREMODILAC EXPERT

MODILAC EXPERT SL

MODILAC EXPERT HA

MODILAC EXPERT TRANSIT +

MODILAC EXPERT AR 1er âge

MODILAC EXPERT AR 2e âge

MODILAC - MON PREMIER DESSERT SANS-LAIT CACAO

MODILAC - MON PREMIER DESSERT SANS-LAIT CARAMEL

MODILAC - MON PREMIER DESSERT SANS-LAIT VANILLE

MODILAC - MON PREMIER DESSERT SANS-LAIT BANANE

MODILAC 1a età distribuita dalle associazioni di beneficenza

Modilac 2 e l'età distribuito da enti di beneficenza

Sodilac fornisce anche ai genitori un numero verde, 0800 800 970, per rispondere alle loro domande.

Le autorità sanitarie chiedono ai genitori di non utilizzare i prodotti in questione e, se possibile, di riportarle al punto vendita in cui sono stati comprati. In attesa di un'alternativa, è necessario bollire il latte per 2 minuti, lasciandolo raffreddare prima di versarlo nella bottiglia.

Modilac in Italia

Il latte artificiale Modilac è venduto online, su molti siti specializzati e su Amazon. Per questo, potrebbe essere stato acquistato anche in Italia. Se avete acquistato questi latti, non consumateli.

