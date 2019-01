Tre diverse insalate confezionate sono a rischio contaminazione da Listeria. Il ministero della Salute ha lanciato l'allarme invitando al ritiro dei prodotti di diversi marchi ma tutti realizzati nello stesso stabilimento.

Si tratta in particolare di insalate miste capricciose prodotte da Facchini srl nell’azienda di Poncarale in via Martiri Della Libertà n 23. Nello specifico i richiami riguardano:

1)Insalata Capricciosa a marchio Terra e Vita, 150 grammi, commercializzata all’azienda Buonaterra spa. Il lotto incriminato è: A15L6M255 con scadenza 25/01/2019.

2)Insalata mista Capricciosa a marchio First, 150 grammi, commercializzata dall’azienda L’Alco Grandi Magazzini spa via Grandi n 20 Brescia. I lotti sono: 15L6M255, 16L6M255 con scadenza 22 e 23/01/2019.

3) Insalata capricciosa a marchio Centrale del Latte di Brescia, 150 grammi, commercializzata dalla Centrale del Latte di Brescia S.p.A. I lotti incriminati sono i seguenti: 15L4M255 - 16L4M255 - 17L4M255 con scadenza 22-23-24/01/19.

In caso di intossicazione alimentare da Listeria potremmo veder comparire diversi sintomi: da quelli più lievi come nausea, vomito o diarrea ad infezioni e complicazioni ben più gravi. I rischi maggiori del consumare alimenti in cui è presente questo batterio li corrono le donne in gravidanza, gli anziani e coloro che hanno un sistema immunitario debole.

Se avete acquistato queste insalate in busta siete dunque invitati a non consumarle ma a riportarle quanto prima al punto vendita.

