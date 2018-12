Dal Ministero della salute arriva un nuovo ritiro. L'allerta alimentare questa volta riguarda vari preparato per torte e dolci al cui interno potrebbero essere presenti allergeni non dichiarati in etichetta.

Uno degli alimenti oggetto di richiamo è il preparato Tante torte del marchio Tre Mulini – Amo essere, prodotto da Molino Rossetto spa con sede a Pontelongo (Padova), in via San Fausto 98. Il preparato è venduto dalla catena di supermercati Eurospin Italia.

Secondo quanto segnalato dall'avviso di sicurezza del Ministero, il prodotto non è idoneo al consumo da parte di persone allergiche all'arachide. Il rischio è che si possano scatenare delle reazioni pericolose. Nessun problema invece per chi non è allergico.

Il lotto richiamato è quello da 400 gr caratterizzato dal codice LZ108 e dalla seguente data di scadenza: 18/04/2020.

Se siete allergici all'arachide, evitate di consumarlo e riportatelo indietro per ottenere un cambio o un rimborso.

Ritirati altri tre preparati dello stesso produttore

Quello di Eurospin non è l'unico richiamo di questo tipo. Il Ministero della salute infatti ha ritirato altri 3 preparati e miscele per dolci e torte tutti accomunati dal fatto di presentare arachidi non segnalate in etichetta. Tutti e tre hanno il numero di lotto LZ108, peso 400 gr e data di scadenza 18/04/2020.

CUORE DI - Miscela per Tanti Dolci

MOLINO ROSSETTO - Preparato per Torta Margherita

MOLINO ROSSETTO - Preparato per Tanti Dolci

