Panettone vegano contenente tracce di latte. Il Ministero della salute ha disposto il richiamo del dolce di Natale del marchio Despar perché il consumo, specie per chi è allergico alle proteine del latte potrebbe causare una reazione allergia.

Il ritiro arriva alla Vigilia di Natale. Il prodotto oggetto di ritiro fa parte della linea Despar Veggie, appositamente pensata per chi non vuole o non può assumere latte e derivati.

In questo caso, il richiamo riguarda il Dolce di Natale al cioccolato vegano prodotto per Despar da Vergani, con sede a Milano, in Via Oristano 5.

Il panettone ritirato è quello da 750 gr con data di scadenza 30/04/2019. e numero di lotto 8290. Secondo quanto segnalato dall'avviso del Ministero, potrebbero essere presenti tracce di latte e proteine del latte, chiaramente non dichiarate in etichetta.

Per questo motivo, se lo avete acquistato controllate il lotto e se coincide con questo, fate attenzione, soprattutto in caso di allergie e intolleranza. Il consumo infatti potrebbe scatenare una reazione allergica.

Se invece non avete alcuna allergia e utilizzate il latte nella vostra alimentazione, potete consumare tranquillamente il panettone.

Volete preparare in casa il panettone vegan? Qui la nostra ricetta con la pasta madre.

Francesca Mancuso