Cozze contaminate dal vibrione del colera? La Asl di Oristano dice no. Dopo il richiamo un lotto di cozze potenzialmente contaminate dall'agente patogeno le autorità fanno chiarezza.

In un primo momento, il Ministero aveva reso noto che un lotto di cozze provenienti dal Golfo di Oristano, in Sardegna e prodotte da CBA Arborea, presentavano il vibrione del colera.

Un'allerta circoscritta ma comunque temibile visto che il vibrione del colera causa una violenta infezione batterica caratterizzata da nausea, vomito, crampi alle gambe e disidratazione.

Le cozze contaminate erano quelle della confezione in rete da 1 kg, il lotto è contraddistinto dal codice NS-183778-17 con data di confezionamento 17-11-2018. Il consiglio era quello di non consumarle.

Dal canto suo il produttore aveva fatto sapere che il vibrione potenzialmente patogeno sarebbe stato individuato in un campione del prodotto prelevato oltre un mese fa dalla ASL Toscana presso un esercizio commerciale a Massa:

"Ci conforta sapere che nessuna conseguenza dannosa risulta si sia verificata nella zona nei soggetti che hanno consumato il prodotto in questione. L’azienda garantisce comunque la propria più assoluta disponibilità per assicurare, insieme alle Amministrazioni competenti, l’assenza di qualunque rischio per i consumatori e, nell’immediato, ha sospeso la produzione di cozze nel sito di provenienza del lotto dal quale è stato estratto il campione".