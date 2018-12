Questo dessert gelato contiene glutine, nonostante l'etichetta dichiari che il prodotto sia senza glutine.

Per questo motivo CONAD ha ordinato in via precauzionale il ritiro del Dessert - Gelato alla vaniglia con sfoglie al cacao magro 320g, "in quanto all’interno della confezione è presente un Dessert al cioccolato contenente glutine".

Il lotto oggetto di richiamo ha codice EAN 8003170022584, lotto: LK8222, data di scadenza 02/2020, prodotto per Conad da Eskigel srl Via Vanzetti, 11 Terni.

Il richiamo è segnalato anche dal ministero della Salute.

I clienti che fossero in possesso di confezioni appartenenti al medesimo lotto sono invitati a riportarle in qualsiasi punto di vendita Conad, che provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso.

I consumatori più a rischio, ovviamente, sono i soggetti intolleranti o allergici al glutine, esposti a possibili rischi.

Per tutti gli altri clienti il prodotto sopra indicato non comporta alcun pericolo per la salute.