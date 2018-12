Il Ministero della salute mette in guardia. Due nuovi alimenti sono stati richiamati perché dannosi per la salute. Sono il pesce spada decongelato con mercurio al di sopra dei limiti e il salame cotto per rischio microbiologico.

Attenzione a quello che portiamo sulle nostre tavole. In questi giorni infatti diversi sono i prodotti richiamati dal Ministero.

Il primo è il pesce spada decongelato prodotto da Frime Sa in Spagna, a Mercabarna e commercializzato in Italia da Ittica di Franciacorta (Provaglio d'Iseo, BS). Il marchio del pesce spada richiamato è Turla Pierino.

Il prodotto, secondo quanto riportato dalla nota ministeriale, presenta mercurio oltre i limiti consentiti. Il lotto ritirato è il n° 3249P20317 con data di scadenza 23-11-2018.

Il secondo richiamo riguarda il salame cotto Mignon del marchio La Granda Salumi, con sede a Via Garetta, Genola (CN). Il prodotto, secondo quanto riferito dal Ministero, è stato ritirato per "sospetto inquinamento microbiologico rilevato in autocontrollo". Il lotto coinvolto è quello del salame sottovuoto da 230 gr con n° P000415618 e varie date di scadenza

"Invitiamo gli acquirenti a non consumare il prodotto e a renderlo presso il punto vendita per la sostituzione e/o il rimborso. Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti contatti: [email protected]. Tel. Chiapello Nicolò 347/8954563 e Clerico Niccolò 345/6102765".

Se avete acquistato uno di questi prodotti evitate di consumarlo scongiurando eventuali rischi per la salute.

