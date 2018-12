Macabra scoperta in Finlandia. All'interno di una scatola di fagioli provenienti dall'Italia è stato trovato un topo morto.

Sembra incredibile eppure è successo. L'animale è stato trovato all'interno di una scatola di fagioli neri di provenienza italiana. A segnalarlo è stato il Sistema rapido di allerta europeo per la sicurezza alimentare (Rasff) con la nota n° 2018.3505 del 03/12/2018.

Secondo il Rasff si tratta di un allarme non serio, probabilmente per non creare allarmismo, ma un topo morto a contatto con gli alimenti è un problema da non sottovalutare.

Purtroppo non sono stati resi noti marchi e lotto quindi non sappiamo quale tipologia di fagioli neri sia stata coinvolta. Sulla base delle informazioni fornite dal Rasff, l'allerta riguarda due paesi, l'Italia e la Finlandia.

Non è possibile escludere che gli stessi fagioli siano commercializzati anche in Italia, per questo vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili altre informazioni. Al momento, neanche il Ministero della salute ne ha dato notizie. Purtroppo, come spesso accade, le autorità ministeriali segnalano solo dopo qualche giorno richiami e ritiri.

Viene da chiedersi come abbia fatto un topo a finire in un barattolo di fagioli. Nessun controllo?

Francesca Mancuso