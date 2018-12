Se avete usato questo salmone affumicato, non consumatelo, potrebbe mettere a rischio la salute umana.

Il Ministero della Salute segnala il richiamo del salmone affumicato ‘’Scottish Pride’’, per rischio Listeria, in quanto contaminato da listeria monocytogenes.

l prodotto è commercializzato in busta da 100 grammi di filetti interi o preaffettati da FOODS OF SCOTLAND SRL (IT 2606 CE), con sede operativa in via Guido Rossa numero 20 D ad Aulla, in provincia di Massa Carrara.

Il lotto incriminato è il 504903. Il prodotto ha date di scadenza: 12/01/2019, 13/01/2019 e 09/11/2019.

In caso di acquisto di questo lotto con queste scadenze, il salmone non va assolutamente consumato.

Riportatelo in negozio.