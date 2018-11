Micotossine nei biscotti bio per bambini. Il Ministero della salute ha richiamato un lotto di biscottini prime pappe per la presenza di Ocratossina A superiore ai limiti di legge.

Un richiamo da non sottovalutare visto che riguarda alimenti pensati specificamente per i più piccoli. I biscotti in questione sono del marchio Eurospin Italia Srl e sono prodotti da Quality Food Group Spa, a Martignacco (Udine).

Anche se al momento sul sito di Eurospin il richiamo non è stato segnalato, il Ministero lo ha reso noto tra i propri avvisi di sicurezza.

Si tratta dei Biscottini Prime Pappe biologici contrassegnati da n° di lotto 8187 e data di scadenza 6/7/2019. Il formato è da 320 gr.

Ricordiamo che l'uso dell'Ocratossina è disciplinato dal Reg. L88L/2O06 e s.m.i. Questa sostanza infatti è una micotossina, prodotta da specie dei generi Aspergillus e Penicillium, che si può trovare soprattutto nei cereali, nel caffè, nella frutta secca e nel vino.

Secondo quanto previsto dalla normativa europea, "su richiesta della Commissione, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato, in data 4 aprile 2006 un parere scientifico aggiornato sull'ocratossina A negli alimenti alla luce di nuovi dati scientifici e ha stabilito una dose settimanale tollerabile (TWI — tolerable weekly intake) pari a 120 ng/kg di peso corporeo".

Se di recente avete acquistato questo prodotto per i vostri bambini, controllate il lotto e se coincide con quello richiamato, evitate di utilizzarlo. È vostro diritto riportarlo indietro per ottenere un cambio o un rimborso.

