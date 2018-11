Listeria nel vitello tonnato. Il Ministero della salute richiama un lotto perché potrebbe essere contaminato da questo batterio, dannoso per la nostra salute.

Spesso è presente nel terreno, nelle piante e nelle acque ma anche alcuni animali, tra cui bovini, ovini e caprini, possono essere portatori del batterio. Il consumo di cibo contaminato è la principale via di trasmissione per l’uomo.

Il vitello tonnato richiamato è del marchio Gastronomia d'Italia ed è stato prodotto da La Sorgente Srl presso lo stabilimento di Via Aldo Moro, a Pessano con Bornago (MI). E' stato commercializzato da Auchan e Simply.

Il richiamo riguarda il lotto 18048 nel formato da 230gr e con le seguenti date di scadenza: 24/11/2018, 26/11/2018.

Come spiega il Ministero, il vitello tonnato potrebbe essere infettato dal batterio della Listeria monocytogenes.

"Nelle persone infette i sintomi variano, da lievi sintomi simil-influenzali, come nausea, vomito e diarrea, a infezioni più gravi, quali meningite e altre complicanze potenzialmente letali. Le persone più sensibili alle infezioni da Listeria sono gli anziani, le donne in gravidanza, i neonati e le persone con deficit del sistema immunitario" spiega l'Efsa, l'Aurorità europea per la sicurezza alimentare.