Insetti nelle lasagne secche. In questo formato di pasta, forse presente nelle nostre dispense, potrebbe essere presente il coleottero Cappuccino dei cereali. A lanciare l'allarme è il Sistema europeo di allerta alimentare ma ancora una volta non si conoscono né i marchi né i lotti.

Una notizia resa nota l'8 novembre dal Rasff ma non ancora diffusa dal Ministero della salute italiano. Ciò significa che molti di noi potrebbero averle in casa, senza neanche saperlo.

Secondo quanto riportato dal Rasff, il prodotto in questione è diffuso sia in Italia che a San Marino. Tutto ciò che sappiamo è che la lasagne sono state contaminate dal coleottero Cappuccino dei cereali.

Quest'ultimo è facilmente riconoscibile: è lungo dai 2 ai 3 mm, è di colore rosso-bruno scuro e ha un corpo cilindrico. È chiamato Cappuccino dei cereali, a causa della forma del pronoto che ricorda il cappuccio dei frati. L'insetto attacca i cereali, li distrugge e li altera dal punto di vista organolettico.

A Piacenza, secondo quanto riportato da alcuni media locali, sono state già ritirate 130 confezioni da 500 gr di di lasagne.

Anche se la presenza degli insetti non causa rischi gravi per la nostra salute, il Ministero dovrebbe comunque informare i consumatori della possibile presenza di questi insetti nella pasta. Ormai è passata una settimana dalla pubblicazione dell'avviso da parte del Rasff e in Italia tutto tace.

Che fare? Visto che non sono stati resi noti marchi e lotti, possiamo solo consigliarvi di controllare le lasagne secche che avete in dispensa.

