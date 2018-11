Lidl richiama due prodotti, due snack il cui consumo potrebbe essere pericoloso per le persone allergiche.

In entrambi infatti, a seguito di un’analisi effettuata dalla stessa Lidl, sono state riscontrate tracce di proteine di senape. Si tratta dei tarallini al grano saraceno e dalle bruschette al gusto speck e pepe.

Entrambi sono del marchio “The Italian Gringo” ma mentre i tarallini sono stati prodotti da P.A.P presso lo stabilimento di San Severo (FG), le bruschette sono state prodotte da GRAN BON Srl nello stabilimento di Caselle di Pressana (VR).

In questo caso, il richiamo riguarda le confezioni da 500 gr caratterizzate dai seguenti numeri di lotto:

Il secondo richiamo coinvolge le bruschette. In particolare, i lotti contaminati da senape sono quelli da 150 gr:

"Si invitano i consumatori allergici alla senape che avessero acquistato il prodotto a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita per il rimborso, anche senza presentazione dello scontrino. Il prodotto può invece essere consumato con sicurezza dai clienti non allergici alla senape. Per informazioni è possibile chiamare il numero verde di Lidl Italia Srl 800 48 00 48" fa sapere Lidl.