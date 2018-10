Gelatina in fogli a rischio salmonella. Il Ministero della salute ha richiamato un altro prodotto, l'ennesimo, a causa della presenza del bacillo, pericoloso per la salute.

Il ritiro riguarda uno dei marchi più noti, Cameo. Secondo quanto segnalato nella sezione Avvisi di sicurezza, la gelatina in fogli di Paneangeli potrebbe essere stata contaminata dal microrganismo.

Anche se si parla di sospetta presenza di salmonella, è stato necessario procedere al ritiro del prodotto.

In particolare, il lotto coinvolto è quello contraddistinto dal n° 24052/3, nella confezione da 12 grammi con data di scadenza 05-06-2021.

La gelatina è stata prodotta da Ewald-Gelatine GmbH, Meddersheimer Str. 50, a Bad Sobernheim, in Germania.

Il Ministero raccomanda di non consumare il prodotto e di restituirlo presso il punto vendita. È possibile chiedere un cambio o il rimborso.

"Trattandosi di una potenziale contaminazione microbiologica, i tempi per gli accertamenti non sono immediati pertanto, nel massimo rispetto dei nostri consumatori, disponiamo in via precauzionale il ritiro esclusivamente del prodotto" si legge sul sito di Cameo.

Agar agar, un'alternativa naturale

Volete cimentarvi nella preparazione in casa di una gelatina tutta naturale? Provate l'Agar agar, na sostanza gelificante di origine naturale che si ricava da alcune alghe e che ha un sapore molto delicato. In commercio si trova in polvere, fili o fiocchi da utilizzare per la preparazione di coperture per crostate, budini, aspic sia di frutta che di verdura, confetture e marmellate.

