I pomodori secchi del marchio La dispensa del fattore potrebbero contenere impurità derivanti da frammenti di insetti. Un allerta pubblicata sul sito del Ministero della salute aveva destato preoccupazione, ma in realtà si tratta solo di una revoca. Intanto, però, dopo i cornetti Bauli, altri prodotti sono stati ritirati per presenza di salmonella (barrette ernegetiche, cous cous di pollo e salsicce), a cui si aggiunge anche un formaggio per presenza di Escherichia Coli. Tutti i richiami degli ultimi giorni.

Il richiamo riguardava infatti i pomodori secchi GustiSardi prodotti da La dispensa del fattore di Frau Emanuele presso lo stabilimento di Serrenti (SU), nel Medio Campidano.

La confezione da 250 gr con data di scadenza 09/08/2019 e lotto n° PG090818 probabilmente era stata richiamata in passato ma adesso, secondo quanto riportato nella nota ministeriale, il ritiro è stato revocato. Nessuna allerta quindi, anche se molti giornali hanno dato la notizia del richiamo.

Purtroppo, sul sito del Ministero è semplice cadere nell'errore perché sotto la voce "Avvisi di sicurezza" rientrano sia i richiami che le loro revoche. Solo dopo essere entrati nella sezione, è possibile distinguerle.

Ed è quello che ha tratto in inganno nel caso dei pomodori secchi in questione. Per questo, quando visitate il sito, vi consigliamo di fare attenzione, accedendo alla sezione richiami.

Tutte le allerte

Chiarita la vicenda della revoca, sono altre le allerte alimentari rese note in questi giorni. Queste sono valide. Ve ne elenchiamo i dettagli, i marchi, i lotti e le date di scadenza.

Nei giorni scorsi, inoltre, è stato ritirato anche un lotto di croissant Bauli a lievitazione naturale con crema al latte per la presenza di salmonella spp.

Se avete acquistato questi prodotti, non consumateli e riportateli indietro per ottenere un cambio o un rimborso.

Francesca Mancuso