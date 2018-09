Salmonella nelle uova fresche. Il Ministero della Salute, nei giorni scorsi ha disposto il richiamo di alcuni lotti del marchio Ovo Fucens.

Prodotte da Avicola Pelligna, di Margiotta Mario, le uova prodotto presso lo stabilimento di Paterno di Avezzano (AQ) sono state ritirare perché risultate positive al batterio della Salmonella enteritidis. Come spiegato dal Ministero, il batterio era stato rilevato in seguito ad analisi di autocontrollo "in esecuzione del piano salmonellosi nazionale negli avicoli 2016-2018".

Secondo quanto riportato nel richiamo ministeriale, i lotti ritirati sono quelli con termine minimo di conservazione dall'11/09/2018 al 7/10/2018.

La revoca del richiamo di agosto

Ieri invece è arrivata la revoca di un altro richiamo, reso noto ad agosto e riguardante lo stesso marchio di uova. In questo caso, i lotti ritirati erano quelli caratterizzati da altre date di scadenza, ormai passate. Riguardava infatti le uova caratterizzate da:

numero di lotto 17-18-0718 e data di scadenza 15/08/2018

e data di scadenza 15/08/2018 numero di lotto 19-20-0718 e data di scadenza 17/08/2018

e data di scadenza 17/08/2018 numero di lotto 21-22-0718 e data di scadenza 19/08/2018.

Queste uova non sono più in commercio perché ormai scadute, mentre è valido il richiamo delle prime, che hanno data di scadenza dall'11/09/2018 al 7/10/2018.

Se le avete acquistate controllate il lotto ed evitate di consumarle.

Salmonella, come riconoscerla

I sintomi di un’infezione da salmonella possono presentarsi tra le 6 e le 72 ore dal consumo dell'alimento contaminato e possono durare anche una settimana. Può manifestarsi con febbre, crami all'addome, nausea e vomito, diarrea o sangue nelle feci.

