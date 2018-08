Latte artificiale contaminato da batteri pericolosi per la salute dei neonati. Accade ancora. Questa volta a finire nel mirino è il Dumex Mamil Gold, del gruppo Danone. Il latte è stato ritirato ieri dall'Autorità alimentare e veterinaria di Singapore (AVA).

Il richiamo riguarda soprattutto il mercato asiatico ma il latte è acquistabile anche online, per questo occorre controllare che il lotto eventualmente acquistato non rientri tra quelli contaminati.

Il latte ritirato è il Dumex Mamil Gold - Fase 1. All'interno di due barattoli campionati del latte in polvere, è stato rilevato il batterio Cronobacter sakazakii. I lotti interessati hanno il numero 09117R1 e data di scadenza 11 settembre 2019 e sono stati prodotti in Malesia.

"Coloro che hanno acquistato il prodotto interessato sono invitati a non consumarlo", ha detto AVA, aggiungendo che i consumatori possono contattare Dumex per richiedere il rimborso.

Le infezioni da Cronobacter sono generalmente rare. Tuttavia, possono essere fatali per i neonati in quanto possono causare anche meningite o sepsi secondo quanto riferito dalla stessa AVA. I sintomi includono febbre, poco appetito e letargia.