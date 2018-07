Bevande vegetali alla noce e alla nocciola con tracce di latte non presente in etichetta. I supermercati Simply e Coop hanno ritirato due prodotti perché il loro consumo potrebbe essere rischioso per chi è intollerante o allergico al latte. Ritirato anche latte di soia al cacao.

A renderlo noto sono state le due catene di negozi, che hanno ritiriato le due bevande vegetali dagli scaffali dei propri punti vendita per la presenza del latte, potenzialmente pericoloso per i soggetti allergici.

Il richiamo riguarda in particolare quelle del marchio OraSì di Unigrà con sede a Conselice (RA). Le bevande alla noce ritirate sono caratterizzate dai numeri di lotto 8019 e 8038 con date di scadenza 16/10/2018 e 04/11/2018, mentre le bevande alla nocciola ritirate sono contraddistinte dal lotto numero 8142, con data di scadenza 17/05/2019.

Le due bevande sono state ritirare da Cooperative Consorzio Nord-Ovest, Coop Alleanza, 3.0, Unicoop Firenze e Coop Tirreno, il ritiro è valido solo per alcuni punti vendita del territorio nazionale.

Il ritiro per i punti vendita Simply al momento riguarda solo la bevanda alla noce.

"Il richiamo è rivolto alle persone allergiche al latte e derivati che sono invitate a non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita. Per le altre persone il prodotto può essere consumato" si legge sul sito di Coop.

Aggiunge inoltre OraSì con un post su Facebook che il richiamo riguarda anche il latte di soia al Cacao con lotto 8018 e scadenza 15/10/2018.

Da una parte l'azienda rassicura i consumatori non allergici, ma dall'altro ci siamo chiesti come possa essere finito del latte di origine animale nelle bevande vegetali. La spiegazione è semplice: OraSì è un marchio di Unigrà, azienda che per sua stessa definizione

"opera nel settore della trasformazione e vendita di oli e grassi alimentari, margarine e semilavorati destinati alla produzione alimentare, in particolare dolciaria".

Tra i suoi prodotti troviamo infatti anche strutto, creme e dessert, prodotti di gelateria di derivazione animale, ma anche olio di palma, un aspetto non di poco conto per chi sceglie di consumare bevande vegetali per motivi etici.

Per eventuali informazioni è possibile contattare [email protected] – tel 335-8302484.

