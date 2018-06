Ancora un nuovo richiamo per l'acqua San Benedetto. SoGeGross ha ritirato due lotti di acqua, questa volta nel formato da 2 litri.

La motivazione è quella di aver riscontrato un “odore non caratteristico”. A ritirarla dunque è stato il gruppo che opera nella grande distribuzione organizzata all'ingrosso ed al dettaglio con le insegne Basko, Doro Supermercati ed Ekom. Un problema che, a dire il vero, molti lettori ci avevano già segnalato in occasione del precedente ritiro.

Due sono i nuovi lotti ritirati: A8141R e A8143T con scadenza (TMC) 20/11/2019 e 22/11/2019. Il fornitore è Acqua Minerale San Benedetto Spa e i lotti ritirati sono stati acquistati presso i Cash di Casale Monferrato e Lusignano D'Albenga dal 21/05/2018 al 27/06/2018.

A spiegarlo è stata la stessa SoGeGross con un comunicato sul proprio sito. Secondo la società di distribuzione, l'acqua all'apertura presentava un cattivo odore. Ciò ha messo in allarme SoGeGross che ha preferito toglierla dai suoi scaffali.

Se l'avete acquistata, non consumatela e riportatela indietro per ottenere un cambio o un rimborso.

Di recente anche un'altra acqua in bottiglia di San Benedetto, questa volta nel formato da 500 ml, era stata ritirata a causa della presenza consistente di idrocarburi. Una serie di campionamenti svolti dall’autorità sanitaria di competenza su alcune bottiglie avevano rilevato una non conformità dell'acqua, a causa del superamento dei limiti per contaminanti idrocarburici aromatici.

Per ulteriori informazioni contattate il Servizio Clienti di San Benedetto, attivo fino alle 19:00 al numero verde 800544555

