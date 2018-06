Il set pranzo azzurro bambù di Naturasì è stato ritirato dai punti vendita perché non è stato ritenuto idoneo al contatto con gli alimenti.

Il prodotto richiamato in questi giorni da Naturasì è dedicato ai bambini ed è formato da tre pezzi, piatto piano, fondo e bicchiere, oltre alle due posatine.

Non si conoscono ulteriori dettagli ma Naturasì ne ha disposto il ritiro facendo sapere che il set non è idoneo al contatto con gli alimenti, probabilmente per la presenza, oltre al bambù, di sostanze che potrebbero essere dannose per la salute dei bambini.

Soprattutto per i piccoli, infatti, occorre fare molta attenzione ai contenitori per gli alimenti. In linea di massima, è meglio preferire il vetro alla plastica, perché ritenuto più igienico e duraturo, nonostante ormai esistano molte plastiche prive di BPA e di altri componenti chimici dannosi.

Se si usa la plastica, è sempre consigliato evitare il contatto con alimenti caldi, proprio poiché il calore tende a favorire il passaggio di alcune sostanze “indesiderate” dal contenitore al loro contenuto.

“Si invitano i consumatori che hanno acquistato il set di piatti, bicchiere e stoviglie Bambù azzurro di cui trovate sopra la foto a riportare tutti i pezzi al proprio negoziante che provvederà a rimborsarli oltre che a chiarire eventuali dubbi” spiega Naturasì.

Se avete acquistato questo prodotto specifico, non utilizzatelo e riportatelo presso il punto vendita più vicino per ottenere il rimborso.

Foto

Francesca Mancuso